«أطفال الشارقة» تطلق «أهلاً رمضان»

أطلقت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين برنامج «أهلاً رمضان» عن بعد، ضمن مبادرة «نصلكم أينما كنتم» الرمضانية؛ والتي تُنفذ للعام الثاني على التوالي خلال الشهر المبارك، وتتضمن مجموعة من الورش التوعوية والأنشطة التفاعلية والترفيهية والمسابقات التي تستهدف الأطفال ضمن الفئة العمرية بين 6 و12 سنة.

وتسعى «أطفال الشارقة» من خلال المبادرة إلى توعية الأطفال بالسلوكيات الصحية والأخلاقية في ممارساتهم اليومية من خلال ثلاثة محاور هي: العادات والتقاليد، ويهدف إلى تطبيق العادات والتقاليد الموروثة من الآباء والأجداد، ويركز المحور الصحي على أهمية الرياضة وتناول الغذاء الصحي خلال رمضان، ويهدف محور القيم الأخلاقية والسلوكية إلى تعزيز القيم النبيلة في نفوس الأطفال كالصبر والصدق والتسامح وستختتم المبادرة بورش الاستعداد للعيد.

وشهدت فعاليات الأسبوع الأول تفاعلاً كبيراً من قبل الأطفال من خلال مشاركتهم في الورشة الفنية «الفانوس» التي قدمتها الطفلة مهرة خالد من مركز الطفل للفنون بضاحية مغيدر، وعرفت أقرانها على كيفية صنع الزينة الرمضانية بأناملهم الطفولية، إضافة إلى تفاعلهم في المنشورات التفاعلية والمسابقة الرمضانية عبر صفحات التواصل الاجتماعي للمؤسسة.

وتضمنت فعاليات الأسبوع الثاني وضمن المحور الصحي، ورشتين الورشة الأولى بعنوان «صحتي في رمضان» وأقيمت بالتعاون مع إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتناولت أهمية التغذية الصحية، والنشاط البدني وأهمية النوم الصحي في رمضان، أما الثانية بعنوان «طبقي الصحي» ونفذها الشيف مصبح الكعبي، الذي عرف الأطفال على كيفية إعداد طبق من السلطة الصحية.

وتهدف «أطفال الشارقة» من خلال المبادرة إلى تعزيز السلوكيات السليمة والايجابية وغرس القيم الأخلالقية في نفوس الأطفال، وتحقيق التواصل الفعال مع الأطفال وأولياء أمورهم من خلال تفعيل المبادرات التي تستهدف الأطفال، فضلاً عن تعريف الجمهور بأنشطتها وفعالياتها.