شكرا لقرائتكم خبر عن «سبايس إكس» تنقل أربعة رواد إلى محطة الفضاء الدولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فلوريدا - أ ف ب

ترسل «سبايس إكس» أربعة رواد، من بينهم الفرنسي توما بيسكيه، إلى محطة الفضاء الدولية، الجمعة، وهي ثالث مهمة من نوعها تنفذها هذه الشركة الخاصة منذ معاودة الولايات المتحدة الرحلات المأهولة إلى الفضاء.

ويفترض أن تقلع هذه الرحلة التي كانت مقررة، الخميس، وأرجئت بسبب «الظروف الجوية غير المؤاتية»، الجمعة، عند الساعة 05,49 (09,49 ت غ) من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.

وخرج الطاقم المؤلف من أربعة أفراد لمهمة كرو-2 والذي يضم توما بيسكيه من وكالة الفضاء الأوروبية، والرائدين الأمريكيين شين كيمبروه وميجن ماك آرثر، والياباني أكيهيكو هوشيدي الساعة 02,20 (06,30 ت غ)، مودعين أحبّاءهم قبل الصعود في ثلاث سيارات «تيسلا» بيضاء، وهو أمر أصبح تقليداً لشركة «سبايس إكس»، نقلتهم إلى منصة الإطلاق.

وغرّد بيسكيه قبل ذلك بفترة وجيزة، وهو سيصبح أول أوروبي يطير في كبسولة «كرو دراجون» على تويتر: «يبدو أن الطقس سيكون مؤاتياً، لذا يجب أن نحاول الإقلاع غداً».

وقال ممازحاً «أصدقاؤنا في محطة الفضاء الدولية ينتظروننا ولا نريد أن نتأخر، لقد جهزوا غرفتي، ورتبوا سريري. فندق من فئة خمس نجوم». ومع وجود ثلاثة روس فيها، ستكون المحطة مكتظة بشكل غير عادي، مع ما لا يقل عن 11 شخصاً.