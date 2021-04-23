ضبط تشكيل عصابي تخصص في تجارة الأسلحة النارية بنطاق المنوفية والقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عناصر تشكيل عصابي بالقليوبية وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر متخذين من مزرعة ماشية وكرا لتجارة المخدرات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن القليوبية قيام 5 أشخاص، سيدتان – مقيمين بنطاق محافظتي المنوفية والقليوبية - لأربعة منهم معلومات جنائية؛ بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذين من مزرعة لتربية الماشية بدائرة مركز شرطة طوخ مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المزرعة بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية .

وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية، 2 طبنجة ، بندقية خرطوش ، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة ، كمية من مخدر الهيروين، كمية من نبات البانجو المخدر، كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، عدد 2 ميزان حساس ، 13 هاتف محمول ، 2دراجة نارية ، عدد 18 رأس ماشية "من متحصلات بيع المواد المخدرة".

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخُدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.