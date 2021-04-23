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ضحية كورونا.. أهالي بورسعيد يشيعون جنازة الدكتورة سمر السيد _ صور

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محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شيع أهالي محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، جنازة الدكتورة سمر السيد، مدير إدارة رضاء المنتفعين بوحدة بنك الإسكان، والتي توفت إثر إصابتها بفيروس ، وذلك من مسجد الكبير المتعال، إلى مثواها الأخير بالمقابر القديمة باب رقم 4 .

وأصيبت دكتورة سمر بفيروس كورونا أثناء أداء عملها في خدمة المرضى، وجرى عزلها بمستشفى الحياة بورفؤاد منذ قرابة الأسبوع، ووضعت على جهاز التنفس الصناعي، وتوفت بالأمس جراء إصابتها بالفيروس.

ونعت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، أحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، الطبيبة الراحلة، في بيان لها، في الوقت الذي تسود حالة من الحزن الشديد بين زملائها وأفراد أسرتها وأهالي المدينة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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