تحرير 70 محضرًا خلال حملات تموينية في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، اليوم الجمعة، عن تحرير 72 محضرا تموينيا خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأشارت في بيان لها، إلى أن حملات رجال الرقابة التموينية لمراقبة الأسواق والسلع التموينية، أسفرت عن ضبط 30 قالب بسطرمة، جرى تقشيره لطمس وإزالة تواريخ الإنتاج والصلاحية الموجودة عليه لغش وخداع المواطنين، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما جرى تحرير 24 محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية، و20 محضر شهادات صحية، و3 محاضر سلع مجهولة المصدر، و3 محاضر عدم إعلان عن أسعار غاز بوتاجاز، ومحضرين مزاولة نشاط بدون ترخيص، ومحضر عدم إعلان عن وجود مخزن.

وأكدت مديرية التموين على تحرير تقارير نقص وزن رغيف الخبز المقدم للمواطنين، وتقريرين عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات، و3 تقارير عدم نظافة أدوات العجين، و5 تقارير عدم وجود قائمة تشغيل.