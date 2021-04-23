تعالي نزور أخويا.. حبس عامل هشم رأس زوجته في منزل مهجور بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قررت نيابة برج العرب في الإسكندرية، حبس عامل ٤ أيام على ذمة التحقيق، بتهمة القتل العمد لزوجته مع سبق الإصرار والترصد، وذلك لوجود خلافات بينهما.

وتضمنت قرارات النيابة تشريح جثة المجني عليها، لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وإرسالها إلى الطب الشرعي، والتحفظ على كاميرات المراقبة.

تلقى قسم شرطة برج العرب بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة مجهولة في العقد الثالث من العمر، بها جرحين رضيين بالرأس، أمام منزل مهجور كائن بأرض زراعية بجوار قرية 14 بدائرة القسم.

وتبين من الفحص والمعاينة أن المنزل محل البلاغ داخل أرض زراعية، ومستأجر لأحد الأشخاص، ولا يوجد أي متعلقات شخصية مع المجني عليها.

وجه اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث جنائي، تحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائي، لكشف غموض الحادث وضبط الجاني.

أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد هوية المجني عليها وتبين أنها ربة منزل، مقيمة بالبحيرة، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها، مقيم بالبحيرة، له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، وفحص كاميرات المراقبة، جرى استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة أسفرت عن ضبطه.

واعترف المتهم في التحقيقات بارتكابه الواقعة بسبب وجود خلافات بينهما، لشكه في سلوكها، قائلا:" قولت لها تعالي نزور أخويا المريض في برج العرب".

وأضاف المتهم أنه استدراجها لمكان العثور على جثتها وتعدى عليها بالضرب بقطعة حديدية على رأسها فأودى بحياتها وأخذ بطاقتها وتليفونها ولاذ بالهرب وأرشد عن الأداة المستخدمة.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة برج العرب، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.