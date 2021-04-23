القضاء المغربي يصدر حكما بالسجن ضدّ ممثل فرنسي بسبب فيديو "مسيء"

اسماعيل عبد الحي - أدان القضاء المغربي، أمس الأربعاء، الممثل الهزلي الفرنسي إبراهيم بوهليل بالسجن 8 أشهر مع النفاذ بسبب بث فيديو اعتبر مهيناً على شبكات التواصل الاجتماعي، وفق ما أفاد محامي وكالة “فرانس برس”.

كما أُدين مرافقه، وهو فرنسي ناشط على المواقع الاجتماعية معروف بلقب “زبار بوكينغ”، بالسجن عاماً واحداً في القضية نفسها، بحسب ما أضاف محاميهما مراد الرغيوي.

وكان الاثنان قد تم توقيفهما قبل أسبوعين لملاحقتهما بتهم “نشر صور قاصرين بدون موافقة الوالدين” و”التغرير بقُصّر” و”بث تسجيل فيديو لشخص بدون موافقته”، بعدما أثار الفيديو موضوع الملاحقة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل إعلام محلية.

وفي تسجيل الفيديو، يظهر بوهليل و”زبار بوكينغ” والممثل الفرنسي الهادي بوشنافة، الذي غادر المغرب قبل فتح القضية، وهم يصورون ثلاثة قاصرين مطلقين شتائم، ما اثار الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن محامي المتهمين اعتبر الحكم عليهما “قاسٍ جداً، و يتعلق الأمر فقط بمزحة ثقيلة اعتذر عنها أصحابها صادقين”، مشيرا إلى أنه سيستأنف الحكم.

وكان الثلاثة اعتذروا بعد الجدل الذي أثير حول الفيديو موضوع الملاحقة، موضحين أنه كان لمجرد السخرية.

القدس العربي