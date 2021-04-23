تهديدات بالقتل لمسؤولين إسبانيين!

ابوظبي - سيف اليزيد - دان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تهديدات بالقتل تلقاها وزير الداخلية ورئيس الحرس المدني وزعيم حزب بوديموس اليساري.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا وزعيم حزب بوديموس (اليسار الراديكالي) بابلو إيغليسياس وقائدة الحرس المدني ماريا غاميز تلقوا رسائل تحوي رصاصات.

وأكد سانشيز في تغريدة على تويتر «إدانة التهديدات الخطيرة التي تلقاها مارلاسكا وغيميز وإيغليسياس»، مع رابط لمقال صحفي حول هذه التهديدات. وشدد رئيس الوزراء على أن العدالة والديموقراطية تتغلبان على «التهديدات والعنف».

وتأتي هذه التهديدات في أجواء من الاستقطاب السياسي الشديد في إسبانيا مع اقتراب الانتخابات المحلية في مدريد في الرابع من مايو.

واستقال إيغليسياس من منصبه كنائب لرئيس الوزراء في الحكومة الائتلافية التي يتزعمها الاشتراكي سانشيز الشهر الماضي بهدف الترشح لرئاسة الحكومة الإقليمية في مدريد.

وغراندي مارلاسكا قاض سابق. وهو متهم مع إيغليسياس بالتساهل في قضيتي الهجرة وانفصال كاتالونيا. أما غاميز فهي أول امرأة تتولى قيادة الحرس المدني. وقد عينتها وزارة الداخلية في هذا المنصب العام الماضي.