لجنة نيابية توضح آلية منح تخصيصات المحاضرين المجانيين

وقال عضو اللجنة النائب رعد المكصوصي في تصريحات تابعتها الخليج 365، إن" التخصيصات المالية للمحاضرين ستبدأ من تاريخ التعاقد معهم"، مبيناً أن "المحاضرين لايستلمون رواتبهم بأثر رجعي من تاريخ الأوامر الادارية وإنما من تاريخ التعاقد مع الوزارة".وأضاف أن "بعض المحاضرين لديهم أوامر إدارية بتواريخ مختلفة"، موضحاً أن"وزارة التربية قدمت نموذجاً لورقة التعاقد مع المحاضرين ومتى ما تمت الإجراءات سوف يستلمون رواتبهم من تاريخ تعاقدهم".

وكان مجلس الوزراء، قد وافق على التعاقد مع المحاضرين والإداريين المجانيين.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان مقتضب أن "التعاقد مع المحاضرين سيتم وفق الغطاء المالي بموازنة 2021".