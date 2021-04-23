السعودية أمام مجلس الأمن: على إيران الانخراط بالمفاوضات "بجدية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت السعودية، الخميس، إيران إلى الانخراط في المفاوضات النووية ‏الجارية ‏بجدية، وتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها لمزيد من التوتر.

جاء ذلك في كلمة السعودية أمام مجلس الأمن الدولي، الخميس، عبر الاتصال المرئي، تحت البند "الحالة في الشرق الأوسط"، التي قدمها مندوب المملكة الدائم لدى ‏الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي.‏

وأكد المعلمي على "ضرورة توصل المجتمع الدولي لاتفاق ‏بمحددات أقوى وأطول مع تنفيذ ‏إجراءات الرصد والمراقبة لمنع إيران من ‏الحصول على السلاح النووي وتطوير ‏القدرات اللازمة لذلك".

وشدد على أهمية "الأخذ بعين ‏الاعتبار قلق دول المنطقة العميق من الخطوات ‏التصعيدية التي تتخذها إيران ‏لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ومن ضمنها برنامجها ‏النووي".‏

ومنتصف الشهر الجاري، انطلقت جولة جديدة من المحادثات النووية في فيينا، لإعادة إحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى، بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه عام 2018.

وتعتبر هذه المفاوضات الأولى بعد هجوم استهدف محطة "نطنز" الإيرانية لتخصيب اليورانيوم، وقرار طهران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة.

