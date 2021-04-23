أمريكا وروسيا.. تحرشات في سماء الهادي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبادلت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا المناوشات فوق سماء المحيط الهادي في أحدث أعراض التوتر المتنامي بين القوتين العظميين.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة دفعت بطائرات مقاتلة لمرافقة طائرات روسية مضادة للغواصات من طراز توبوليف ت.يو.-142 أثناء قيامها برحلة روتينية في المحيط الهادي.

فيما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم أيضا عن أسطول المحيط الهادي الروسي أن الجيش الروسي دفع بمقاتلة من طراز ميج-31 لمرافقة طائرة استطلاع أمريكية فوق المحيط عندما اقتربت من الحدود الروسية.

وذكرت الوكالة نقلا عن بيان للأسطول "حدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع استراتيجي من طراز آر.سي-135 تابعة لسلاح الجو الأمريكي، ورافقها فوق المحيط الهادي".

وأضافت أن الطائرة الحربية الروسية عادت إلى قاعدتها بعد ابتعاد الطائرة الأمريكية عن الحدود الروسية.

والعلاقات بين القوتين النوويتين تشهد توترا على خلفية حشد روسي قرب حدود أوكرانيا وتلاسن بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.