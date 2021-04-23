شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» حول العالم تتجاوز 144.04 مليون حالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم: وكالات

تجاوز عدد المصابين بفيروس «كورونا» على مستوى العالم 144.04 مليون نسمة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 3 ملايين و201 ألف و113 حالة، وفق إحصاء لـ«رويترز».

وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

وقال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، الجمعة، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس «كورونا» في البلاد يتجاوز مليونين. وأضاف على «فيسبوك» أن إجمالي الوفيات بسبب «كوفيد ـ 19» بلغ 41700 منذ بداية الجائحة.

وأظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، الجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كورونا» في ألمانيا زاد 27543 حالة، ليصل الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و245 ألفاً و253.

وأشارت البيانات أيضاً إلى ارتفاع عدد الوفيات بالمرض بواقع 265 حالة، ليزيد الإجمالي إلى 81158 حالة. وأعلنت وزارة الصحة في المكسيك، الخميس، تسجيل 3708 إصابات جديدة بالفيروس، و498 وفاة، ليزيد إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و319 ألفاً و519، والوفيات إلى 214 ألفاً و95.

وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للإصابات أعلى من ذلك بكثير على الأرجح، بينما تشير بيانات منفصلة نُشرت مؤخراً، إلى أن العدد الفعلي للوفيات أعلى بنسبة 60% على الأقل من الأرقام المؤكدة.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، إن الصين سجلت 19 إصابة جديدة بـ«كوفيد ـ 19»، الخميس، ارتفاعاً من ست حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان، إن كل الإصابات الجديدة واردة من الخارج. ويبلغ العدد الإجمالي لحالات «كوفيد ـ 19» المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 90,566 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.