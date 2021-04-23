روسيا تستدعي سفير بولندا بعد طرد دبلوماسيين روس من وارسو

موسكو- رويترز

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزارة الخارجية الروسية استدعت السفير البولندي، الجمعة، في أعقاب طرد وارسو دبلوماسيين روسان، وطردت بولندا ثلاثة دبلوماسيين روس هذا الشهر، قائلة إنهم تورطوا في "أنشطة تضر" بولندا. وردت روسيا الأسبوع الماضي بالقول إنها ستطرد خمسة بولنديين.