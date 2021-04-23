رداً على خطوة مماثلة.. مقاتلات أمريكية تعترض طائرات روسية مضادة للغواصات

موسكو: «رويترز»

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها، الجمعة، إن الولايات المتحدة دفعت بطائرات مقاتلة لاعتراض طائرات روسية مضادة للغواصات من طراز «توبوليف ت.يو.-142» أثناء قيامها برحلة روتينية في المحيط الهادي.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، الجمعة، عن أسطول المحيط الهادي الروسي، أن الجيش الروسي دفع بمقاتلة من طراز «ميج-31» لاعتراض طائرة استطلاع أمريكية فوق المحيط عندما اقتربت من الحدود الروسية. وذكرت الوكالة نقلاً عن بيان للأسطول: «حدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع استراتيجي من طراز «آر.سي-135» تابعة لسلاح الجو الأمريكي، ورافقها فوق المحيط الهادي». وأضافت أن الطائرة الحربية الروسية عادت إلى قاعدتها بعد ابتعاد الطائرة الأمريكية عن الحدود الروسية.