الجيش الروسي يبدأ انسحابه من المناطق الحدودية الأوكرانية

موسكو-أ.ف.ب، رويترز

بدأ الجيش الروسي، الجمعة، سحب قواته التي كانت تجري تدريبات عسكرية أمام الحدود الأوكرانية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع، بعد أسابيع من التوتر بين موسكو والغرب على خلفية حشد الجنود. وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالات الأنباء الروسية: «تتحرّك الوحدات والتشكيلات العسكرية حالياً إلى محطّات سكك الحديد للتحميل، والمطارات، وتصعد على متن سفن الهبوط ومنصات سكك الحديد وطائرات النقل العسكري».

وذكرت وكالة «تاس» للأنباء، أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الجمعة، أنها بدأت بإعادة القوات من القرم إلى قواعدها الدائمة بعد مشاركتها في تدريبات عسكرية. وكانت روسيا أعلنت، الخميس، أنها أمرت قواتها بالعودة إلى قواعدها من المنطقة القريبة من الحدود مع أوكرانيا، ما بدا كإعلان لوقف حشد عشرات الآلاف من الجنود الذين تسبب وجودهم بقلق للغرب.