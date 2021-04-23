شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تستعد لإعلان حالة طوارئ «قصوى» في طوكيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو- رويترز

تستعد اليابان لإعلان حالات طوارئ «قصوى وقصيرة الأجل» في طوكيو وأوساكا ومقاطعتين أخريين، الجمعة، في الوقت الذي تبذل فيه اليابان جهوداً مستميتة لاحتواء موجة جديدة من وباء «كورونا» قبل ثلاثة أشهر فقط من دورة الألعاب الأولمبية.

وقال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا إنه بموجب حالة الطوارئ الجديدة التي ستفرض في الفترة من 25 إبريل/نيسان الجاري إلى 11 مايو/أيار المقبل ستطلب الحكومة إغلاق المطاعم والحانات فضلاً عن إقامة المناسبات الرياضية الكبرى من دون جمهور، وأضاف أن مخالفة هذه القيود ستؤدي إلى فرض إجراءات عقابية طبقاً لقانون جرى تعديله مؤخرا.

ومضى يقول: «نحن مضطرون تماما لتقييد حركة الناس وعلينا تنفيذ ذلك بشكل صارم. نريد إجراءات قوية وقصيرة الأجل ومركزة». وطلب من اليابانيين أن يتذكروا إجراءات العزل العام التي فرضت الربيع الماضي وأن يلزموا منازلهم. وسيتم إقرار هذه القيود الجديدة رسمياً في اجتماع اللجنة الحكومية المكلفة بملف «كورونا»، الجمعة، على أن يعلنها رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا في مؤتمر صحفي في الثامنة مساء (11:00 بتوقيت جرينتش).