بعد ظهوره فى «الاختيار 2».. مسئول الكيان المسلح ومدير العمليات بالإرهابية.. ذكرته أمريكا بالاسم وحددت مكانه.. من هو الإرهابي يحيى موسى؟

الشارقة - اميمة ياسر - ظهر يحيى موسى فى مسلسل الاختيار 2، من داخل اعتصام رابعة العدوية يحرض على العنف والقتل والدم.

وعرضت الحلقتان الرابعة والخامسة من المسلسل لقطات ظهر فيها ممثل جسد شخصية الإرهابي الهارب في تركيا يحيى موسى، المتحدث باسم وزارة الصحة في عهد محمد مرسي.

وظهر موسى مع المُتوفى الإرهابي محمد كمال وهما يهربان من الاعتصام بعدما اشتعلت الأمور، وتبادلت الشرطة إطلاق الرصاص مع العناصر الإخوانية المسلحة. حسبما نشر موقع "الوطن".

ويُعد يحيى السيد إبراهيم موسى مسئول إدارة الكيان المسلح فى الجماعة الإرهابية، ومطلوب لدى الانتربول، حيث إنه محكوم عليه فى "5" قضايا إرهابية.

اغتيال النائب العام

وتورط "يحيى موسى" المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة فى عهد حكم محمد مرسى للبلاد، فى الإشراف على خطة اغتيال النائب العام الراحل لمستشار هشام بركات.

استهداف الكنيسة البطرسية

ويعتبر "يحيى موسى" المتورط الرئيسى فى استهداف الكنيسة البطرسية بالكاتدرائية عن طريق إعداد الانتحارى محمود شفيق، فضلاً عن الإشراف على استهداف كنيستى طنطا والإسكندرية، ليكون السبب فى سقوط العشرات من الضحايا فى الحوادث الإرهابية الثلاثة.

وتشير المعلومات إلى أن "يحيى أبو موسى" نسق مع عناصر حركة إرهابية من خلال إعادة تشكيل مجموعات مسلحة عنقودية من العناصر الإخوانية المتحركة على الساحة الداخلية وإعدادهم نفسياً وعسكرياً لتصعيد العمل المسلح واغتيال بعض رموز الدولة واستهداف مؤسساتها الحيوية بعمليات تفجيرية، وذلك على فترات متباعدة، بهدف إحداث حالة من الفوضى وإنهاك الدولة اقتصادياً. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

ويتحرك يحيى موسى فى الخارج بعد هروبه عقب ثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان فى مصر، حيث أنه مطلوب فى العديد من القضايا المتعلقة بالتحريض على العنف والتظاهر ومهاجمة مؤسسات الدولة.

الخارجية الأمريكية

وكانت ‏الخارجية الأمريكية أعلنت في بيان لها في يناير الماضي أنها أدرجت قائدي حركة حسم الإرهابية يحيى موسى وعلاء السماحي على قائمة الإرهاب، وتجميد ممتلكاتهم، وملاحقتهم في الخارج.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن قائدي حركة «سواعد» المعروفة باسم «حسم» ‎في مصر والتي صنفتها الولايات المتحدة كجماعة إرهابية في 2018 موجودان في تركيا ويشاركان في التخطيط وتنفيذ الهجمات في ‎مصر، وكان أبرز ما اتهم فيه التخطيط لاغتيال النائب العام هشام بركات.

ورصد موقع «الوطن» في النقاط التالية أهم المعلومات عن الإرهابي يحيى موسى.

- أحد القيادات الإخوانية الهاربة إلى تركيا

- اسمه الكامل يحيى السيد إبراهيم محمد موسى

- شغل منصب المتحدث باسم وزارة الصحة خلال فترة نظام الإخوان.

- ومعروف في التنظيم بأسماء حركية مثل صن رايز وخطاب وخالد وسعد والدكتور

- حرض وخطط لعملية اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات، في يونيو 2015

- أكد منفذو الجريمة تلقيهم تكليف من يحيى موسى لتنفيذ مخططهم

- صدر حكم في يوليو 2017 ضده غيابيا بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام

- كان المدبر لهجوم كمين مدينة نصر يوم 2 مايو 2017 بعد تكليفه «حسم بتنفيذه».

- وفي مارس 2018 كلف عناصر «حسم» باغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية وقتها لكن فشلت المحاولة.

- أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا ضده حكما بالسجن المؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن محافظة الإسكندرية

- مول عناصر الإخوان في مصر بمبالغ مالية

- أشرف على خطة لتزوير أوراق سفر بهدف تسهيل انتقال بعض عناصر الإخوان إلى تركيا.

-أحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا، في قضية اغتيال بركات، وجاء ترتيبه الخامس في أمر الإحالة، وأصدرت المحكمة حكما غيابيا باعدامه.

-اعترف باسم جاد إبراهيم، أحد المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق، أنه تلقى تكليفات من القيادات الهاربين خارج البلاد وعلى رأسهم يحيى موسى، بإعادة هيكلة صفوف «حسم» المسلحة وتدريب أعضائها لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية.

-عاقبته محكمة جنايات أمن الدولة غيابيا بالمؤبد في قضية محاولة اغتيال النمر.

-في يناير الماضي، أعلنت ‏الخارجية الأمريكية، أنها أدرجت يحيى موسى وآخر يُدعى علاء السماحي على قائمة الإرهاب، وتجميد ممتلكاتهما، وملاحقتهما في الخارج.

-يُحاكم غيابيا مع شقيق رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، في قضية جديدة تتعلق بالتزوير وتهريب عناصر إخوانية إلى خارج البلاد.