واقعة غريبة تهز العالم.. اختفاء غواصة على متنها 53 بحارا من إندونيسيا

الشارقة - اميمة ياسر - في واقعة غريبة من نوعها، تبحث البحرية الإندونيسية عن غواصة اختفت وعلى متنها 53 بحاراً، وذلك بعدما فشلت الغواصة في الإتصال بالقيادة عقب تدريب على الحرب المضادة للغواصات، وهو ما أثار ضجة وتراقب واسعة في العالم كون إندونسيا معروف عنها فقدان طائرات وسفن في ظروف مجهولة.

وبحسب المتحدث باسم البحرية الإندونيسية، الأميرال الأول، جوليوس ويدجوجونو، فإن الغواصة كانت تشارك في تدريبات على استخدام طوربيد في مياه بالي الشمالية لكنها فشلت في الاتصال للإبلاغ عن نتائج التدريبات كما كان متوقعاً.حسبما نشر موقع "الوطن".



وتدعى الغواصة "KRI Nanggala 402"، وهي الغواصة الثانية من فئة "Cakra" التابعة لقيادة الأسطول الشرقي الإندونيسي.

وتم بناؤها في ألمانيا عام 1981، ويبلغ طول الغواصة التي تعمل بالديزل والكهرباء 59.5 مترًا، وتبلغ سرعتها 21.5 عقدة، ولديها إزاحة 1400 طن.

وفقاً للحكومة الإندونيسية، فآخر مواقع للغواصة كان في بحر بالي قبالة ساحل سورابايا، على بعد حوالي 95 كيلومترًا (60 ميلًا) شمال بالي، وهي منطقة يبلغ عمق المياه فيها حوالي 700 متر (2296 قدمًا).

وأعلنت الحكومة الإندونيسية عن نشر فريق بحث عن السفن الحربية والغواصين المتخصصين وكشفت أنهم طلبوا مساعدة حكومتي سنغافورة وأستراليا للمساعدة في البحث.

بعد فترة وجيزة، ورد أن سفينة الإنقاذ السريع لدعم الغواصات التابعة للبحرية السنغافورية (SSRV) وسفينة الإنقاذ (SSRV) قد انتشرت في بحر بالي.

وقالت وزارة الدفاع إن سفينتين مجهزتين بأجهزة سونار للمسح الجانبي، وهي أداة تستخدم لرسم خرائط لقاع البحر، بدأتا البحث في المنطقة الأربعاء.

وخضعت الغواصة لعملية تجديد لمدة عامين في كوريا الجنوبية، اكتملت في عام 2012، وفقًا لموقع أمانة مجلس الوزراء الإندونيسي على الإنترنت.

وكانت إندونيسيا في الماضي تشغل أسطولا مكونا من 12 غواصة تم شراؤها من الاتحاد السوفيتي للقيام بدوريات في مياهها الواسعة.

وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية: الآن لديها أسطول مكون من خمسة فقط، بما في ذلك غواصتان ألمانيتان من النوع 209 وثلاث سفن كورية جنوبية جديدة.

وتسعى إندونيسيا إلى تحديث قدراتها الدفاعية، لكن بعض معداتها لا تزال قديمة، ووقعت حوادث مميتة في السنوات الأخيرة، لا سيما فيما يتعلق بطائرات النقل العسكرية القديمة.