بابلو سكوبار الجديد يوجه ضربات جوية لأجهزة الأمن في المكسيك .. وبيان عاجل من وزير الدفاع

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الدفاع المكسيكية تعرض قواتها في عدة ولايات لهجوم بالمسيرات المفخخة أطلقتها العصابات.

وقال وزير الدفاع المكسيكي الجنرال لويس كريسينسيو ساندوفال: "اكتشفنا أن بعض العصابات تستخدم طائرات بدون طيار محملة بالمتفجرات"، موجها الاتهام إلى الجيل الجديد من "كارتل خاليسكو"، الذي تعتبره السلطات والخبراء الأكثر نفوذا حاليا في المكسيك.

وأوضح أن هجمات الطائرات من دون طيار وقعت في ولايات غواناخواتو وخاليسكو، وأخيرا في مدينة اغيلييا في ولاية ميتشواكان.

ووقع الهجوم السابق مساء الاثنين عندما كانت الشرطة تحاول إخلاء الطرق التي أغلقتها العصابات.

وأشار ساندوفال إلى أنه في حين أن هجمات الطائرات بدون طيار "مثيرة للقلق"، إلا أنها ليست "فعالة جدا، لأن هذه الأجهزة لا يمكنها حمل كميات تكون خطيرة من المتفجرات".