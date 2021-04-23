شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للصحافة: تعيين خالد عبد المنعم رئيساً لتحرير الأهرام الرياضى وتغيير مجلة أخبار النجوم لجريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الهيئة الوطنية للصحافة، تعيين خالد عبد المنعم رئيساً لتحرير الأهرام الرياضي، ودمج جريدة الرأي للشعب مع جريدة الجمهورية لتصبح ملحق أسبوعي، وتغيير دورية كتاب الجمهورية الصادر عن مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر لتصبح ربع سنوية، ويتولي عبد النبي الشحات رئاسة تحريره.

كما قررت إصدار بوابة الأهرام أوتو، ويتولى هشام محمود علي الزيني رئاسة تحريرها، معلنة الموافقة على طلبات مؤسسات الأهرام والشركة القومية للتوزيع ودار الهلال لاستغلال بعض الأصول المملوكة لها لتعظيم مواردها المالية، مع تأكيد الهيئة على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية والنظامية وإخطار الهيئة بما يتم اتخاذه من إجراءات.

ووافقت الهيئة الوطنية للصحافة على طلب مؤسسة أخبار اليوم بتغيير مجلة أخبار النجوم إلى جريدة، وتخفيض سعرها من 8 جنيهات إلى 5 جنيهات على أن يقدم رئيس التحرير تقرير بنتائج وآثار ذلك بعد 6 أشهر .

كما قررت الهيئة مخاطبة المؤسسات الصحفية القومية بمنع تحويل الإداريين إلى صحفيين، حفاظاً على مهنة الصحافة والقواعد والأصول المعمول بها، إلا فيما يتعلق بالحالات الاستثنائية والكفاءات النادرة وبعد عرضها على الهيئة لاعتمادها.