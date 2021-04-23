شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات اليوم الجمعة أن التحول إلى السيارات الكهربائية في أوروبا يثبت قوتها على البقاء.

ومثلت السيارات الكهربائية بالكامل والهجين القابلة للشحن حوالي 15% من مبيعات سيارات الركاب في الربع الأول.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم إنه في حين أن هذا أقل بشكل طفيف عما كان عليه خلال ثلاثة أشهر حتى كانون أول/ديسمبر الماضي، عندما أدت قواعد الانبعاثات الأكثر صرامة إلى ارتفاع متأخر في عمليات الشحن ، فإنه مازال ضعف ما كان عليه تقريبا مقارنة بنفس الفترة قبل عام.