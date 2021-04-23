اخبار العالم

إندونيسيا تحظر استقبال القادمين من "الهند"

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تحظر استقبال القادمين من "الهند" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث باسم قوة العمل الخاصة بفيروس كوفيد 19 في اندونيسيا اليوم الجمعة أن حكومة جاكرتا تسعى إلى منع دخول القادمين من الهند أو من يمرون عبرها خلال سفرهم بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس المستجد هناك.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث ويكو أديساسميتو قوله إن الحكومة تعتزم الادلاء باعلان رسمي في هذا الصدد في وقت لاحق اليوم.

وأضاف أن الحكومة تعتزم تطبيق الحظر لحين تحسن الأوضاع الصحية في الهند.

وذكر وزير الصحة الاندونيسي بودي جونادي ساديكين أن الحكومة تعتزم استثناء المواطنين الاندونيسيين الذين يعتزمون العودة من الهند إلى بلادهم من قرار الحظر.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا