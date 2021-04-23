شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان : حالة «طوارئ قصوى» لاحتواء كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد اليابان لإعلان حالات طوارئ "قصوى وقصيرة الأجل" في طوكيو وأوساكا ومقاطعتين أخريين اليوم الجمعة في الوقت الذي تبذل فيه البلاد جهودا مستميتة لاحتواء موجة جديدة من وباء كورونا قبل ثلاثة أشهر فقط من دورة الألعاب الأولمبية.

وقال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا إنه بموجب حالة الطوارئ الجديدة التي ستفرض في الفترة من 25 أبريل نيسان إلى 11 مايو أيار ستطلب الحكومة إغلاق المطاعم فضلا عن إقامة المناسبات الرياضية الكبرى بدون جمهور.

وأضاف أن مخالفة هذه القيود سيؤدي إلى فرض إجراءات عقابية طبقا لقانون جرى تعديله مؤخرا.