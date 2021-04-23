"أبومازن" في مرمى العاصفة.. غضب واسع إثر تسجيل مسرب يتضمن ألفاظا نابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول نشطاء وكتاب ومحللون سياسيون على نطاق واسع تسجيلا مسربا منسوبا للرئيس الفلسطيني محمود عباس، يتضمن ألفاظا نابية بحق الصين وروسيا والولايات المتحدة وكذلك العرب.

وما بين تهكم وغضب جاءت ردود الفعل على المقطع المصور المنسوب للرئيس الفلسطيني، مستغربين من كونه لم يسب إسرائيل التي تقض مضاجعه بينما أطلق وابلا من الشتائم بحق مساندي القضية الفلسطينية.



التسريب، الذي نفت صحته حركة "فتح"، قيل إنه من أحد المشاركين في الاجتماع يطلب من عباس الموافقة على تقديم رسالة تهنئة للحزب الشيوعي الصيني بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسه، فيرد «أبومازن» بألفاظ نابية لعدة دول من بينها بكين وروسيا وأمريكا والعرب.

دعوات للتنحي

الكاتب السعودي والباحث في الشؤون السياسية العربية وشؤون الشرق الأوسط عبدالعزيز الخميس علق على مقطع الفيديو قائلا: "أعتذر للكلمات المستعملة من محمود عباس".

وأضاف على تويتر: "الصين أرسلت له لقاحات.. أمريكا تمول سلطته.. والأهم العرب وجهودهم لدعم السلطة الفلسطينية.. هل هذا رئيس مسؤول عن قضية عادلة...فليتنحَ ويذهب إلى الجحيم".

بدوره، قال المحلل السياسي والكاتب الصحفي اليمني هاني مسهور على تويتر: "في زمن محمود عباس لا يمكن السؤال عن أحوال الشعوب إذا كان هؤلاء هم الحكام".

من جانبها، عقبت الإعلامية اللبنانية، ماريا معلوف، على المقطع المصور بقولها: "محمود_عباس والأخلاق الحميدة".

كارثة

أسامة أبورشيد، كاتب فلسطيني مقيم في واشنطن كتب على تويتر: "في الوقت الذي كانت تُسَطَّرُ فيه ملحمة بطولية دفاعا عن الأقصى في القدس، كان محمود عباس وزبانيته مشغولين بالشتائم والولدنة والزعرنة".

وأضاف: "للأسف، كارثة عباس ليست شأناً فتحاوياً فقط، فهو وشلته يختطفون المشروع الوطني الفلسطيني كذلك".

تهكم وسخرية

المحلل السياسي اللبناني نضال السبع قال في تغريدة على تويتر: "تسجيلات محمود عباس المسربة أفضل من كل مسلسلات رمضان، إنها تعطي جوا من الفكاهة والمتعة للصائمين، وبهذه المناسبة نتقدم بالتهنئة من الرفاق الصينيين بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني".

كما تهكم حساب آخر يدعى "شليويح القحطاني" على المقطع المنسوب للرئيس الفلسطيني بقوله: "شتم العالم أجمع وألحق العرب بهم وللإنصاف لم يشتم إسرائيل، أكيد بحق الجيرة".

نكران وتناقض

حساب يدعى "صالحه" من السعودية كتب قائلا: "بينما رئيس فلسطين محمود عباس يشتم العرب في اجتماعه مع المسؤولين الفلسطينيين، كان مركز الملك سلمان للإغاثة بتوجيه من الملك سلمان يدعم الفلسطينيين بأجهزة ومعدات طبية لإنقاذهم"، مرفقة التغريدة بمقطع فيديو للمساعدات.

حساب يدعى هيثم المصري وصف الرئيس الفلسطيني بـ"المتناقض ذي الألف وجه".

وأضاف على تويتر: "عباس يتبنى المواقف ونقيضها، كل حسب أهوائه ومصالحه الشخصية، حتى لو كانت تلك المواقف على حساب القضية الفلسطينية".

بينما اعتبر حساب يدعى "فيصل" أن عباس "لا يمثل الفلسطينيين".