إعلان روسي ينزع فتيل أزمة عالمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت روسيا اليوم الجمعة البدء في إعادة قواتها من شبه جزيرة القرم إلى قواعدها الدائمة بعد مشاركتها في تدريبات عسكرية.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن عملية إعادة القوات من القرم إلى قواعدها الدائمة بعد مشاركتها في تدريبات عسكرية بدأت.

وأوضحت الدفاع الروسية: "تتحرّك الوحدات والتشكيلات العسكرية حاليا إلى محطّات سكك الحديد والمطارات للتحميل وتصعد على متن سفن ومنصات سكك الحديد وطائرات النقل العسكري".

وكانت روسيا قد أعلنت أمس الخميس أنها أمرت قواتها بالعودة لقواعدها من المنطقة القريبة من الحدود مع أوكرانيا وهو ما بدا كإعلان لوقف حشد عشرات الآلاف من الجنود الذي تسبب في قلق الغرب.

وتزامن إعلان موسكو عن سحب القوات مع تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه مستعدّ لاستقبال نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

والخطوة الروسية من شأنها نزع فتيل التوتر الذي انعكس على الصعيد الدبلوماسي باستدعاء سفراء وطرد دبلوماسيين.

وكان الاتحاد الأوروبي الذي أعرب مرارا خلال الأيام الماضية عن خطورة الوضع قد أعلن الثلاثاء الماضي أن تقديراته بشأن الحشد الروسي كانت "مبالغ فيها".