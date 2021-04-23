شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي اليمن.. مقتل 50 حوثياً بمواجهات مع الجيش غرب مأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تكبدت ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب بنيران الجيش الوطني وغارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وأسفرت المواجهات عن مصرع ما لا يقل عن 50 حوثيا وإصابة آخرين وتدمير 3 عربات عسكرية.

وأعلنت قوات الجيش اليمني، الخميس، السيطرة على مواقع وصفتها بـ"المهمة" إثر مواجهات مع ميليشيا الحوثي الانقلابية في الأطراف الجنوبية الغربية لمحافظة مأرب شرق البلاد.

وقال قائد جبهة جبل مُراد العميد حسين الحليسي إن "قوات الجيش مسنودةً برجال القبائل حررت مواقع مهمة في مديرية رحبة (جنوب غرب)، عقب مواجهات تكبد خلالها الحوثيون خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".

من جبهات القتال في مأرب

وأشار إلى أن قوات الجيش اليمني تمكنت خلال المواجهات من قطع خطوط إمداد الحوثيين الذين منيوا بهزيمة كبيرة.

وأفاد العميد الحليسي بأن مقاتلات تحالف دعم الشرعية "شنت ضربات جوية مركزة استهدفت تعزيزات للحوثيين كانت قادمة إلى جبهة جبل مُراد".

في السياق نفسه، تتواصل المعارك بين قوات الجيش اليمني وميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة المشجح، غرب محافظة مأرب.

عناصر من الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية)

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني إن المعارك التي دارت رحاها خلال الساعات الماضية أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية بين قتيل وجريح.

وأضاف أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت مواقع متفرقة للميليشيا الانقلابية وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها 3 أطقم تحمل عيارات.

وبالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تعزيزات وتجمعات الميليشيا الحوثية في المشجح ومواقع أخرى متفرقة غرب مأرب، وكبّدها خسائر كبيرة، منها 4 عربات مدرعة و5 أطقم تحمل تعزيزات، ما أدى لقتل جميع من كانوا على متنها.