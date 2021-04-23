مع اقترابها من تطعيم 40% من السكان.. المجر تستعد للعودة إلى الحياة الطبيعية

بودابست-رويترز

قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان للإذاعة العامة، الجمعة، إن المجر ستصل إلى مستوى تطعيم 40 في المئة من السكان، الأسبوع المقبل، وهي مرحلة حاسمة تسمح للبلاد بإعادة فتح قطاع واسع من المؤسسات والأنشطة في قطاع الخدمات قبل العودة إلى الحياة الطبيعية. وأضاف أوربان أنه اعتباراً من الأسبوع المقبل سيكون بمقدور حاملي بطاقات التطعيم ارتياد الفنادق والمطاعم والمسارح ودور السينما وصالات الألعاب الرياضية المغلقة والمناسبات الرياضية وحمامات السباحة، وغيرها من الأماكن العامة. ومن المقرر أن يخوض أوربان انتخابات تحتدم فيها المنافسة العام المقبل.