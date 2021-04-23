شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يصيب 105 فلسطينيين ويعتقل 50 في القدس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القدس-وفا

أصيب 105 فلسطينيين خلال مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة. وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أنه تم اعتقال قرابة 50 شاباً فلسطينياً من مختلف أحياء القدس الشرقية بعد أن تصدوا، الخميس، وبعد منتصف الليلة الماضية، للمستوطنين الذين اعتدوا على الفلسطينيين في القدس. وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إن أغلب المعتقلين هم من القدس واعتقلوا خلال المواجهات المندلعة في محيط البلدة القديمة من المدينة، في حين أصيب 20 شرطياً جراء إلقاء الحجارة ونقل عدد منهم لتلقي العلاج.

واستمرت المواجهات منذ انتهاء صلاة التراويح حتى ساعات الصباح الأولى، في مختلف أحياء المدينة المقدسة، خصوصاً تلك المتاخمة للقدس الغربية، كالشيخ جراح والمصرارة والتلة الفرنسية ووادي الجوز.

وأفاد الهلال الأحمر بأن عدد المصابين الفلسطينيين خلال تلك المواجهات تجاوز 105 مواطنين، وصفت جراحهم بالمتوسطة والطفيفة، بينهم نساء وأطفال.

وقالت مصادر محلية، إن عشرات المستوطنين ينتشرون خلال الساعة على الشارع رقم 1، وهو الطريق الذي يفصل القدس الغربية عن القدس الشرقية، ويقومون بإيقاف السيارات المارة من أجل الاعتداء على الفلسطينيين بعد التأكد من هويتهم، في حين لا تقوم شرطة الاحتلال بمنعهم من ذلك.