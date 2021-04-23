اخبار العالم

بعد زيادة أسعار البنزين.. تعرف على سعر لتر السولار

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

قررت الحكومة تثبيت أسعار السولار في مصر خلال الثلاثة شهور المقبلة، عند نفس أسعاره الحالية.

وقالت وزارة البترول في بيان اليوم الجمعة، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، قررت في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضي، تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

وقررت الحكومة رفع أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا، ذلك للربع أبريل - يونيو، وفقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية.

وبحسب البيان، فإنه تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا، ليصبح بنزين 80 بسعر 6,50 جنيه للتر و 7,75 جنيه للتر البنزين 92 و 8,75 جنيه للتر البنزين 95.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا