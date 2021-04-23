شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 15 شخصا في تصادم مركبتين بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر مسؤول اليوم الجمعة أن 15 شخصا على الأقل قتلوا عندما اصطدمت مركبتان بإقليم زابول جنوب أفغانستان.

وأصيب 12 شخصا آخرون على الأقل في الحادث، الذي وقع بمنطقة "شار الصفا" بالإقليم، الليلة الماضية، طبقا لرئيس إدارة الصحة بالإقليم، لال محمد توخي.

وأضاف توخي أن شاحنة صهريج للنفط اصطدمت بحافلة ركاب، على طريق سريع بالمنطقة.

وفي الوقت نفسه، أكد جول إسلام سيال، المتحدث باسم حاكم الإقليم وقوع التصادم وتحدث عن 14 قتيلا و12 مصابا.

وألقى سيال باللوم في الحادث على الطرق السيئة، والتي حمل مسلحي طالبان المسؤولية عن وصولهاإلى هذه الحالة السيئة.

وذكر المسؤولون أن الركاب كانوا في طريق عودتهم إلى منازلهم من إقليم هلمند جنوب البلاد.

والطرق السريعة غير المستوية بالإضافة إلى القيادة المتهورة للسائقين تودي بحياة العشرات سنويا في أفغانستان.