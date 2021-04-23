شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات في ألمانيا تداهم عصابة تهريب مخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - داهمت سلطات الجمارك الألمانية عصابة تعمل في تهريب المخدرات على نطاق دولي.

وأعلنت سلطات الجمارك في ميونخ والادعاء العام في مدينة آخن اليوم الجمعة أنه تم إيداع 18 شخصا مشتبه بهم السجن الاحتياطي.

وبحسب البيانات، قامت العصابة خلال الفترة من منتصف عام 2017 حتى مطلع عام 2021 بتهريب مخدرات من هولندا إلى ألمانيا في مخابئ احترافية. ويرجح المحققون تهريب نحو طن من مخدر "كريستال ميث" ومئات الكيلوجرامات من عقار النشوة (إكستازي).

ووفقا للبيانات، فتشت السلطات في منتصف نيسان/أبريل الجاري 30 منزلا ومكاتب تجارية متنوعة في كافة أنحاء ألمانيا. وتم تفتيش 27 عقارا في برلين وحدها، كما تم بالتزامن إجراء ثماني عمليات تفتيش في هولندا، حيث عثرت السلطات على عدة كيلوجرامات من مخدر كريستال ميث، و60 ألف يورو نقدا، ووسائط تخزين بيانات ووثائق، والتي يُجرى فحصها حاليا.