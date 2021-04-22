شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبك»: أمريكا قد تتعرض للخطر إذا أقرت مشروع قانون مناوئ للمنظمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول، إن الأمريكيين والأصول الأمريكية في الخارج قد تتعرض للخطر، إذا أقرت الولايات المتحدة مشروع قانون مناوئى للمنظمة، يعرف باسم ‭.NOPEC‬

وفي رسالة اطلعت عليها رويترز، حث محمد باركندو الدول الأعضاء على الانخراط مع الإدارة الأمريكية.

وقال "من الضروري أن تعزز الدول الأعضاء الاتصالات الدبلوماسية الثنائية مع مسؤولي الحكومة في الولايات المتحدة، وأن يشرحوا مثالب مشروع القانون بالنسبة للولايات المتحدة في حالة إقراره".

وتابع "هذه المثالب قد تشمل: إضعاف مبدأ الحصانة على المستوى العالمي، وتعريض المصالح الأمريكية في الخارج للخطر، وكذلك حماية مواطنيهم وأصولهم".