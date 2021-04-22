شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الطاقة الذرية تكشف عن خطوات إيرانية جديدة لتخصيب اليورانيوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة الطاقة الذرية إن إيران تحولت إلى استخدام مجموعة واحدة من أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز فوق الأرض، لتخصيب اليورانيوم حتى 60% من اثنتين سابقا.

يشار إلى أن تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أظهر يوم الأربعاء الماضي أيضا، أن إيران ركّبت أجهزة طرد مركزي متطورة إضافية في منشأة لتخصيب اليورانيوم توجد تحت الأرض في نطنز، وتعرضت لانفجار هذا الشهر، مما يزيد من انتهاكات طهران لاتفاقها النووي مع القوى الكبرى.