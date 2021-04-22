النواب الأمريكي يصوت على مشروع قانون يخص 'واشنطن'

والقانون من شأنه أن يعترف بواشنطن العاصمة الولاية رقم 51، على الرغم من أن الإجراء من المرجح أن يفشل في مجلس الشيوخ المنقسم.

وتم تمرير التشريع على أسس حزبية بأغلبية 216 صوتا مقابل 208، مع عدم تصويت الجمهوريين لصالحه.



وتحققت أحلام الديمقراطيين في تحويل العاصمة واشنطن دي سي إلى الولاية رقم 51، وذلك بعد سيطرتهم على السلطتين التنفيذية والتشريعية لأول مرة منذ عقد كامل.