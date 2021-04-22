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النواب الأمريكي يصوت على مشروع قانون يخص 'واشنطن'

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بغداد - ياسين صفوان - صوت مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس على مشروع قانون لجعل العاصمة واشنطن الولاية رقم 51.
والقانون من شأنه أن يعترف بواشنطن العاصمة الولاية رقم 51، على الرغم من أن الإجراء من المرجح أن يفشل في مجلس الشيوخ المنقسم.

وتم تمرير التشريع على أسس حزبية بأغلبية 216 صوتا مقابل 208، مع عدم تصويت الجمهوريين لصالحه.


وتحققت أحلام الديمقراطيين في تحويل العاصمة واشنطن دي سي إلى الولاية رقم 51، وذلك بعد سيطرتهم على السلطتين التنفيذية والتشريعية لأول مرة منذ عقد كامل.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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