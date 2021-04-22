التقاعد تكشف عن توقف أكثر من مليون راتب تقاعدي

وقال رئيس الهيئة اياد الجبوري في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "لدينا أكثر من مليونين و500 الف متقاعد مستحق يتسلمون رواتبهم بشكل فعلي، بينما يوجد نحو مليون و200 الف راتب غير مفعل، لأسباب مختلفة، منها تقاعد ورثة ومنها أصلاء ومنها قيد التدقيق".وأضاف الجبوري "أطلقنا حملة تدقيق واسعة منذ بداية العام الحالي، وشملت نحو 80 ألف قيد، وكانت نتائجها جيدة جداً إذ أن مابين 45 إلى 46 ألف قيد اتضح أنهم غير مستحقين، وهذا يعد إنجازاً للهيئة".

ونوه بأنه "رواتب المتقاعدين مؤمنة، ولحد الآن لم ترد في قانون الموازنة أية استقطاعات"، مستدركاً بأنه "توجد جزئية بسيطة فيها مشاكل تخص المكافآت".