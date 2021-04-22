تغير المناخ والتنظيمات الإرهابية.. العراق يطلق تحذيرا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، اليوم الخميس، من أن تدهور الخدمات الناجم عن تغير المناخ يرفع احتمالات انضمام الشباب .

إلى التنظيمات الإرهابية

وقال عناد، في كلمته بالجلسة الثانية من اليوم الاول لقمة المناخ، إن تغير المناخ والارتفاع المتزايد لدرجات الحرارة يشكلان تهديدًا لأمننا القومي.

كما أشار إلى أن تغير المناخ يؤثر على إمدادات بلاده وغيرها من الدول من الغذاء والكهرباء.

وتضمنت أعمال اليوم الأول من القمة كلمة للرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الخاصة بتغير المناخ، وفي مقدمتها خفض الانبعاثات ومواجهة الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي وسبل تنفيذ الدول لتعهداتها بهذا الشأن.

ويبحث القادة على مدار يومين الالتزامات الخاصة بالتغير المناخي ومنها تمويل برامج الطاقة النظيفة والابتكارات والتحول إلى المشاريع الخضراء ودور أسواق رأس المال في هذا المجال.

وتسلط الجلسة الثانية من اليوم الأول القمة الضوء على التحديات الأمنية العالمية التي يفرضها تغير المناخ ، وتأثيرها على العسكرية والاستعداد، والجهود الجارية للتصدي لمضاعفات التهديد للطاقة والاقتصاد والأمن القومي.