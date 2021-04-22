تونس تجدد دعمها الثابت لمصر في ملف سد النهضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، دعم بلاده الثابت لمصر فيما يتعلق بملف سد النهضة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس التونسي ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، الذي كان محمّلا برسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلّق بملفّ سدّ النهضة، بحسب بيان للرئاسة التونسية.

وأكد البيان أن الرئيس التونسي أكد خلال اللقاء على الوقوف إلى جانب مصر في مختلف المحافل الإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى حلّ تفاوضي وعادل لملف سدّ النهضة، بما يحفظ الحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل.

وأكدت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد شدد على أن الأمن القومي المصري ركيزة أساسية للأمن القومي العربي.

من جانبه، أعرب الوزير المصري عن الرضا المشترك بنتائج زيارة الرئيس التونسي الأخيرة إلى مصر، وحرصه على مواصلة العمل المشترك في كل المجالات.

كما أفاد وزير الخارجية المصري بأن زيارته إلى تونس تندرج في إطار جولة إفريقية، وأنه أطلع الرئيس التونسي على آخر تطورات ملف سدّ النهضة وعلى الجهود التي تبذلها بلاده لبلوغ اتفاق عادل ومنصف وقانوني.