من مصراتة.. الرئاسي الليبي يبحث عودة المهجرين قسريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث المجلس الرئاسي الليبي برئاسة محمد المنفي في مدينة مصراتة، عودة المهجّرين والنازحين قسريا.

وزار رئيس المجلس الرئاسي الليبي وعضوي المجلس عبدالله اللافي وموسى الكوني ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبه الخميس، مدينة مصراتة.



والتقى الوفد خلال زيارة المدينة، أعضاء المجلس البلدي مصراتة وحكماء وأعيان المدينة، لبحث عدد من القضايا المهمة، بحسب بيان من المجلس الرئاسي.

وناقش المجلس الرئاسي خلال زيارته إلى مصراتة ملفات عودة المهجّرين والنازحين والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، إضافة إلى إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021.

وحددت حكومة الوحدة الوطنية أهداف خلال المرحلة، في تعزيز وصون السيادة الوطنية، بما في ذلك ضمان الخروج الفوري لجميع القوات الأجنبية من ليبيا و"لمّ الشمل وعودة المهجرين"، في إطار مصالحة وطنية شاملة.

ويعد ملف المهجرين قسريا، أحد أبرز ملفات المصالحة الوطنية التي تقع في صميم عمل حكومة الوحدة الوطنية التي ستقود البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر كانون أول المقبل.

وفي وقت سابق، أعلن المجلس الرئاسي الليبي تشكيل المفوضية الوطنية العليا للمصالحة للنظر في ملفات المصالحة ومنها ملف المهجرين قسريا.

وتعاني العديد من المدن الليبية من أزمة تهجير أهلها قسريا من قبل مليشيات مسلحة منذ عام 2011، أبرزها مدن تاورغاء ومرزق وترهونة.