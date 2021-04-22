المرتزقة والانتخابات يتصدران أجندة وزيرة خارجية ليبيا في إيطاليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدرت الانتخابات وإخراج المرتزقة من البلاد، أجندة زيارة نجلاء المنقوش وزيرة خارجية ليبيا إلى إيطاليا، اليوم الخميس.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ، أن بلاده تجدد التزامها بتحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال عملية سياسية يقودها الشعب الليبي، وبدعم من بعثة الأمم المتحدة.

وأكد دي مايو، عقب لقاء نظيرته الليبية في مقر وزارة الخارجية الإيطالية، الخميس، أن روما أكدت الاستعداد الكامل للتعاون مع السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة لدعم المرحلة القادمة من الانتقال المؤسسي.

وشدد وفقاً لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية، على أهمية وصول حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى الأهداف ذات الأولوية، مثل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون أول المقبل، والتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار وإطلاق عملية مصالحة فعالة.





مؤتمر برلين

من جانبها، شددت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش على ضرورة تفعيل نتائج مؤتمر برلين لمراجعة طرق تطبيق وقف إطلاق النار، إضافة إلى خروج القوات العسكرية الأجنبية غير الشرعية من ليبيا، بشكل يسمح بإجراء الانتخابات في ظروف من الأمن والاستقرار.

ورحبت المنقوش، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع دي مايو بمناسبة زيارتها الأولى لإيطاليا وأوروبا، بافتتاح قنصلية إيطاليا في بنغازي (شرق)، معربة عن تمنياتها أن تكون بداية صفحة جديدة بين البلدين.

وأضافت المنقوش أن لجنة المتابعة لوزارتي خارجية إيطاليا وليبيا ستنعقد سنويًا بالتناوب في البلدين، لتنفيذ الاتفاقيات في مختلف القطاعات المتفق عليها والاجتماع في حالة الحاجة.

وعبرت المنقوش عن أملها في إعادة فتح المجال الجوي بين البلدين وتسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال وتوقيع اتفاقية مستقبلية لتسليم الليبيين المحكوم عليهم إلى إيطاليا.

دعم الاستقرار



كما التقى وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، الخميس المنقوش، لمناقشة التزام إيطاليا بدعم عملية الاستقرار في البلاد.

وأكد جويريني أن دعم التعاون المدني والعسكري مع ليبيا يمثل أولوية إستراتيجية لإيطاليا، وفق المصدر نفسه.

وبدأت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، الخميس زيارة، رسمية لإيطاليا تستغرق يومين، حيث كان في استقبالها نظيرها الإيطالي لويجي دي مايو.

ومن المتوقع عقد اجتماعات مع ممثلين آخرين للحكومة والبرلمان الإيطالي لإجراء محادثات في مجالات الدفاع والهجرة والتنمية الاقتصادية.

ونجلاء المنقوش تعتبر أول وزيرة للخارجية في تاريخ ليبيا، في حكومة الوحدة الوطنية التي تضم أيضا أول وزيرة للعدل، و 3 وزيرات يرفعن نسبة تمثيل المرأة بالحكومة 15% حتى الآن.

وفي وقت سابق، أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش وجود إجماع ليبي على ضرورة إخراج المرتزقة من البلاد، مؤكدا أن الأخيرة مازالت مليئة بالوجود الأجنبي غير المرغوب فيه، ولكن الجميع متفقون على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية في أقرب وقت ممكن.

وتتفق تصريحات كوبيش مع ما شددت عليه المنقوش خلال مؤتمر صحفي مع نظرائها بألمانيا وفرنسا وإيطاليا، في 25 مارس الماضي، من أن حكومتها ستعمل على إخراج المرتزقة الأجانب من البلاد.