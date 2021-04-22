واشنطن بقمة المناخ تحذر من "تهديد وجودي لأمن العالم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستين، إن تغير المناخ يستحق أن نعتبره تهديدًا وجوديًا لأمن العالم.وشدد أوستن، خلال كلمته بقمة المناخ، خلال قمة المناخ،على أهمية التعاون الدولي لتفادي مخاطر التغير المناخي.





وأوضح أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه العديد من الوكالات الاستخباراتية بتقييم مخاطر تغير المناخ.





بدورها أكدت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز، أن مجتمع الاستخبارات الأمريكي يعتبر تغير المناخ "تهديدًا عالميًا جسيمًا".

وأضافت في كلمتها خلال القمة، إن تغير المناخ موضوع ذو أولوية في إحاطاتنا وتقاريرنا المرفوعة إلى الكونجرس.

واعتبرت أن تغير المناخ له تداعيات اقتصادية وسياسية خطيرة على المستوى الدولي.





أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرج، قال في كلمته إن ملف التغير المناخي له أولوية بالنسبة لحلف شمال الأطلسي.

وأكد التزام الحلف بمكافحة تداعيات التغير المناخي خاصة في المناطق الفقيرة.

وأكد أن قوات الحلف تعاني بشدة من آثار التغير المناخي في العديد من بلدان العالم.

وتضمنت أعمال اليوم الأول من القمة كلمة للرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الخاصة بتغير المناخ، وفي مقدمتها خفض الانبعاثات ومواجهة الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي وسبل تنفيذ الدول لتعهداتها بهذا الشأن.

ويبحث القادة على مدار يومين الالتزامات الخاصة بالتغير المناخي ومنها تمويل برامج الطاقة النظيفة والابتكارات والتحول إلى المشاريع الخضراء ودور أسواق رأس المال في هذا المجال.

وتسلط الجلسة الثانية من اليوم الأول القمة الضوء على التحديات الأمنية العالمية التي يفرضها تغير المناخ ، وتأثيرها على العسكرية والاستعداد، والجهود الجارية للتصدي لمضاعفات التهديد للطاقة والاقتصاد والأمن القومي.

