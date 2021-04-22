مقتل اثنين من الحرس الإيراني في اشتباك مع مسلحين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، مقتل عنصرين من قواته وعضوين من جماعة كردية مسلحة في اشتباك بين الجانبين في مريوان، غربي البلاد.

وتضمن إعلان الحرس الثوري اسميْ القتيلين من عناصر المجموعة، وهما عثمان جهاني، وناصر أميني، ولم يذكر التقرير هوية هذه المجموعة.

في غضون ذلك، أفادت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان أن طائرات هليكوبتر تابعة للحرس الثوري كانت تحلق فوق موقع الاشتباك، اليوم الخميس.

وبحسب التقرير فإن الاشتباك وقع في المرتفعات الحدودية في قرية "تشناره" في مريوان.

ولم ينشر أي من الأحزاب الكردية تقريرًا عن الاشتباك حتى الآن.

وينشط في محافظة كردستان غرب إيران "حزب الحرية الكردستاني" المعارض للنظام، ويتعرض أفراد القومية الكردية في المحافظة لقمع وحشي من الحرس الثوري وأجهزة طهران الأمنية والعسكرية.