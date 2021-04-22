شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اعتبارا من 24 أبريل.. "طيران الإمارات" تعلق رحلاتها من الهند والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت طيران الإمارات، اليوم، عن تعليق رحلاتها من الهند إلى الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من السبت الموافق 24 أبريل 2021 ولمدة 10 أيام مقبلة.



وأضافت الناقلة في تحديث عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت: "علاوة على ذلك، لن يتم قبول المسافرين الذين عبروا عبر الهند في آخر 14 يوماً للسفر من أي نقطة أخرى إلى الإمارات".

وأشارت إلى أنه يجب على العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال طيران الإمارات للحصول على خيارات إعادة الحجز.