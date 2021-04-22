شكرا لقرائتكم خبر عن قلق أمريكي إزاء قدرة كابول على السيطرة على الوضع بعد الانسحاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

أبدى قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، الخميس، قلقه إزاء قدرة قوات الأمن الأفغانية على الاحتفاظ بسيطرتها على الأراضي هناك، بعد انسحاب القوات الأجنبية من البلاد في الأشهر المقبلة.

وقال خلال جلسة في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: «ما يقلقني هو قدرة الجيش الأفغاني على الاحتفاظ بسيطرته على الأرض التي يسيطر عليها حالياً من دون دعم اعتاد عليه سنوات عدة».

وأضاف: «أنا قلق على قدرة الجيش الأفغاني على الصمود بعد مغادرتنا، وقدرة القوات الجوية الأفغانية على التحليق بالأخص بعد أن نوقف الدعم لتلك الطائرات».