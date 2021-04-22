شكرا لقرائتكم خبر عن المؤبد لـ«ذئب داعشي» نفذ هجوماً فاشلاً في نيويورك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - أ ف ب

عاقبت محكمة فيدرالية، في مانهاتن، الخميس، رجلاً وصف بأنه أحد «الذئاب المنفردة» لتنظيم «داعش» الإرهابي، بالسجن المؤبد، بعدما حاول تفجير نفسه في أروقة محطة مترو في نيويورك العام 2017.

وقال القاضي الفيدرالي ريتشارد سوليفان في الجلسة، إن العقوبة تهدف خاصة إلى «بعث رسالة» لمن يمكن أن يحاولوا ارتكاب أفعال مشابهة لمنفذ الهجوم الفاشل لأكايد الله.

وأوقف أكايد الله المهاجر من بنجلاديش، في العام 2017، بعيد تفجيره قنبلة في ساعة الذروة بمحطة مترو أنفاق تربط ميدان التايمز بمحطة حافلات بورت أوثوريتي. وكان ثبّت قنبلة بدائية الصنع بجسده، لكنها لم تنفجر كليّاً. وأصيب المهاجم بجروح بالغة، ولم يصب أي شخص آخر.

وخلال المحاكمة، شدّد دفاع أكايد، أنه لم يرغب في قتل أحد. لكن الادعاء وصفه بأنه «ذئب منفرد»، قرّر تنفيذ هجوم مميت باسم تنظيم «داعش»، مشيراً إلى رسائل نشرها على شبكات التواصل قبل الاعتداء.

واعتبرت مساعدة المدعي العام الفيدرالي في مانهاتن ريبيكا دونالسكي، أنه من قبيل «المعجزة» أن الهجوم لم يخلف ضحايا.

وفي العام 2018، خلصت هيئة محلفين، إلى أن أكايد الله مذنب بارتكاب ستّ جرائم، أربع منها يصل حكمها إلى السجن المؤبد.

وأظهر التحقيق أن الشاب الذي وصل إلى الولايات المتحدة في العام 2014، بفضل تأشيرة لمِّ شمل عائلي، صار متطرفاً تدريجياً.

وأقر أكايد أنه تأثر بتنظيم «داعش»، ورغب في الانتقام من الضربات الأمريكية ضد التنظيم، وإدانة السياسة الأمريكية.

وقدّم خلال جلسة، الخميس، اعتذاره وعبّر عن ندمه.

وتسبب هجوم أكايد الفاشل في خلق توتر، لا سيما أنه وقع بعد حادثة دهس بشاحنة في العام 2017، خلّفت ثمانية قتلى جنوبي مانهاتن نفّذها رجل متأثر أيضاً بتنظيم «داعش» الإرهابي.