شكرا لقرائتكم خبر عن النواب الأمريكي يمهد الطريق لحلم «الولاية 51» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

أيد مجلس النواب الأمريكي، بفارق ضئيل، الخميس، مشروع قانون لجعل مقاطعة كولومبيا، الولاية الحادية والخمسين، مجددين بذلك حلماً طالما رواد الديمقراطيين منذ عقود، ليحيلوا بذلك المشروع إلى مجلس الشيوخ، حيث يواجه معارضة شديدة من الجمهوريين.

وأقر المجلس، ذو الأغلبية الديمقراطية، القرار بعد موافقة 216 نائباً، ومعارضة 208. ولم يحصل المشروع على أي دعم جمهوري.

وقال جان شاكوسكي العضو الديمقراطي بمجلس النواب، إن تحويل واشنطن دي سي إلى ولاية سيحل مشكلة تعود لقرون تخص «أكثر من 700 ألف مواطن أمريكي يدفعون ضرائب اتحادية، ويقاتلون ويموتون في الحروب، ويشاركون في هيئات المحلفين، من دون أن يكون لهم صوت في مجلس الشيوخ أو النواب».

وهذه هي المرة الثانية التي يقر فيها مجلس النواب مشروع قانون في هذا الصدد، إذ كانت المرة الأول في يونيو/حزيران الماضي بواقع 232 مقابل 180. لكن مجلس الشيوخ رفضه آنذاك.

وأغلب سكان واشنطن دي.سي ديمقراطيون. وإذا أصبحت ولاية فستنتخب على الأرجح عضوين ديمقراطيين بمجلس الشيوخ، ما يغير ميزان القوى في المجلس المقسم مناصفة بين الجمهوريين والديمقراطيين بواقع 50 مقعداً لكل حزب.

ويأمل الديمقراطيون، الذين يطالبون منذ عقود بتحويل العاصمة الأمريكية إلى ولاية، في انتهاز انتخاب الرئيس جو بايدن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وكذلك السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في الكونجرس، لاستحداث ولاية جديدة للمرة الأولى منذ 1959، العام الذي انضمت فيه ألاسكا وهاواي إلى الولايات المتحدة.