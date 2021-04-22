شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة محمد بن راشد العالمية للمياه تستقطب عدداً كبيراً من الدول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

مع اقتراب إغلاق باب التسجيل في الدورة الثالثة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، نهاية شهر إبريل/ نيسان الجاري، أعلنت مؤسسة «سقيا الإمارات» عن مشاركة مجموعة من الدول للمرة الأولى في الجائزة، منها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية كينيا، كما تشارك في الجائزة التي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي، دول عدة حول العالم، ومن أبرزها المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، سلطنة عُمان، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، المملكة المتحدة، جمهورية الهند، جمهورية ألمانيا الاتحادية، دولة اليونان، الجمهورية الفرنسية، الاتحاد السويسري، الجمهورية الإيطالية، مملكة إسبانيا، مملكة بلجيكا، مملكة هولندا، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة «سقيا الإمارات»، عن سعادته بالإقبال المتزايد الذي تشهده «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتهدف إلى توفير المياه الصالحة للشرب للمحتاجين والمنكوبين والمحرومين حول العالم، بصرف النظر عن الدين، أو العرق، أو الثقافة، أو الجنسية. وأشار إلى أن توسيع نطاق الجائزة في دورتها الثالثة لتشمل تقنيات جديدة تعمل على إنتاج وتوزيع وتخزين ومراقبة وتحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، إلى جانب إضافة جائزة الحلول المبتكرة للأزمات إلى فئات الجائزة الثلاث السابقة أسهم في تشجيع عدد أكبر من المؤسسات والأفراد للمشاركة في الجائزة، والمساهمة في إيجاد حلول مستدامة ومبتكرة للتصدي لمشكلة شحّ المياه.

وتبلغ قيمة جائزة المشاريع المبتكرة 540,000 دولار (جائزة المشاريع الصغيرة 240,000 دولار - جائزة المشاريع الكبيرة 300,000 دولار)؛ وجائزة الابتكار في البحث والتطوير 400,000 دولار (جائزة المؤسسات الوطنية 200,000 دولار- جائزة المؤسسات العالمية 200,000 دولار)؛ وجائزة الابتكارات الفردية 40,000 دولار (جائزة الشباب «فائز واحد» 20,000 دولار- جائزة الباحث المتميز 20,000 دولار)؛ وجائزة الحلول المبتكرة للأزمات 20,000 دولار.

ويمكن لجميع الشركات ومراكز البحوث والمعاهد البحثية والمبتكرين والشباب من مختلف أرجاء العالم من أصحاب التقنيات المبتكرة التي تقدم حلولاً لتحديات شح المياه، التسجيل في الجائزة لغاية 30 إبريل/ نيسان الجاري، عبر الموقع الإلكتروني www.suqia.ae.