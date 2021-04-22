شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للتعليم» يوعي طلبة 39 مدرسة بأساليب التعايش مع السكري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

واصل مجلس الشارقة للتعليم دوره في التوعية الطلابية والأسرية والمجتمعية، من خلال الورش التي نظمها تحت عنوان (لنتعايش مع السكري)، في إطار تعاونه المتواصل مع جمعية أصدقاء مرضى السكري التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، حيث بلغ عدد المدارس المشاركة في الورش 39 مدرسة؛ وذلك للتعرف إلى مرض السكري والتعايش معه.

وتعدّ تلك الورش، التي جرى تنظيمها عبر تقنية التواصل المرئي ودعت الطلبة والأسرة وكل أفراد المجتمع لحضورها، إحدى غايات وأهداف المجلس، في إطار حرصه على نشر ثقافة التوعية الوقائية بين الطلبة قبل كل شيء، وزيادة الوعي بضرورة اتباع أنظمة صحية سليمة تقي الإصابة بأمراض السكري، فضلاً عن الإجراءات الرامية للتعامل مع السكري والتعايش معه.

وفي هذا الإطار قامت الممرضة سهام محمد بتنفيذ ورشة عن بعد لطلبة المدارس، ومن بينها الورشة التي جرت مؤخراً لطلبة مدرسة الطلاع للتعليم الأساسي ح2 لعدد 70 طالبة و3 معلمات وإداريات.