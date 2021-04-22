شكرا لقرائتكم خبر عن مطار دبي الأكثر يتصدّر بالمسافرين الدوليين للعام السابع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أظهر تصنيف «مجلس المطارات العالمي» أن «مطار دبي الدولي» جاء في المركز الأول عالمياً كأكبر مطار في أعداد المسافريين الدوليين خلال العام 2020، وبذلك حافظ مطار دبي على صدارة المطارات العالمية للعام السابع على التوالي.

وكان مطار دبي الدولي قد تسلم صدارة أكبر المطارات العالمية في أعداد المسافرين الدوليين خلال العام 2014، بعدما أزاح مطار لندن هيثرو عن المركز الأول.

وعلى الرغم من تراجع أعداد المسافرين خلال العام 2020 بسبب قيود «كوفيد-19»؛ وتعليق السفر في دول العالم للحد من تفشي الوباء، حافظ المطار على مركزه الأول في أعداد المسافرين الدوليين، حيث سجل وفقاً للبيانات الأولية التي يقيسها مجلس المطارات العامي نحو 25.8 مليون مسافر.

وجاء مطار أمستردام في المركز الثاني عالمياً بنحو 20.9 مليون مسافر دولي، ثم لندن هيثرو في المركز الثالث بنحو 20.65 مليون مسافر، ثم باريس في المركز الرابع بأكثر من 19 مليون مسافر، أما مطار فرانكفورت فجاء في المركز الخامس بنحو 16.84 مليون مسافر.

وحل مطار إسطنبول في المركز السادس بعدما سجل 15.9 مليون مسافر، ثم مطار الدوحة في المركز السابع، بنحو 12.5 مليون مسافر، يليه مطار إنشيون في المركز الثامن بنحو 11.95 مليون مسافر، ثم مطار سنغافورة في المركز التاسع ب 11.63 مليون مسافر، كما جاء مطار مدريد في المركز العاشر بنحو 11 مليون مسافر.

خدمات الشحن

وعلى صعيد الشحن الجوي؛ حل «دبي الدولي» في المركز الثامن عالمياً متراجعاً من المركز الرابع، بعدما سجل 1.93 مليون طن، وجاء مطار هونغ كونغ في المركز الأول بنحو 4.42 مليون طن، وشنغهاي في المركز الثاني ب 2.95 مليون طن، ثم إنشيون في المركز الثالث بنحو 2.76 مليون طن.

وخلال العام 2020، ساهم مطار دبي الدولي في دعم شركات الشحن الجوي لإبقاء خطوط الإمداد مفتوحة وتسريع نقل البضائع والمنتجات والمواد الضرورية خلال فترة تعليق رحلات الركاب، كما قدم العديد من التسهيلات لشركات الطيران خلال العام الماضي.