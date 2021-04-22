شكرا لقرائتكم خبر عن «اجتماعية عجمان» تنتج فيلما تسجيلياً عن الموروث الثقافي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

انتجت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، فيلماً تسجيلياً بعنوان (عجمان ما بين خمسين وخمسين) وهو بداية لبرنامج سيعرض خلال شهر رمضان المبارك عن إرث إمارة عجمان الثقافي يحكي عن حياة الأولين بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي (مركز عجمان).

أشارت منى صقر المطروشي مدير عام الجمعية، إلى أن من أهم مسؤولياتنا الثقافية تجاه وطننا هو الحفاظ على تراثنا وثقافتنا، مؤكدة ضرورة التمسك بالقيم والمبادئ الضاربة في عمق التاريخ بجذور أصيلة ستظل مزدهرة بسماتها المتميزة، وتلعب الجمعية دوراً كبيراً في نشر الوعي الثقافي المرتبط بالتراث والحياة اليومية للأجداد وعرض نمط الحياة القديمة لتكون دافعاً قوياً عند الأجيال الجديدة للنهضة والتطور والتنمية المستدامة في مناحي الحياة وجميع المجالات.

وأفادت بأن الراوي غريب خليفة الشامسي، سيقدم حلقة كل يوم خميس الساعة التاسعة والنصف مساء عبر برنامج زووم وإنستجرام لايف عن حياة الأولين.