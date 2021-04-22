شكرا لقرائتكم خبر عن بنوك دبي وأبوظبي تضخ قروضاً محلية بـ 8.4 مليار خلال شهرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

ضخت بنوك دبي قروضاً جديدة في الاقتصاد المحلي تصل إلى 7.1 مليار درهم في أول شهرين من العام الجاري ليصل إجمالي الائتمان المحلي لها إلى 807.5 مليار درهم، في الوقت نفسه ضخت بنوك أبوظبي 1.3 مليار درهم في أول شهرين، ليرتفع ائتمانها المحلي بحوالي 0.2% إلى 646.4 مليار درهم، لتصل القروض الجديدة التي ضختها بنوك أبوظبي ودبي في السوق المحلي إلى حوالي 8.4 مليار درهم.

وتراجع الائتمان المحلي من بنوك الإمارات الأخرى بحوالي 0.1% على أساس شهري و0.4% منذ بداية العام الجاري ليصل إلى 150.6 مليار درهم نهاية فبراير.

ونما الائتمان الحكومي لدى بنوك أبوظبي 0.4% على أساس شهري و2.2% منذ بداية العام الجاري إلى 50.6 مليار درهم، فيما نمت قروض القطاع العام 1.4% على أساس شهري وتراجعت منذ بداية العام 1% إلى 112.1 مليار درهم مع نهاية فبراير، واستقرت قروض بنوك أبوظبي للقطاع الخاص في فبراير عند مستواها البالغ 474.9 مليار درهم نهاية يناير السابق وذلك بارتفاع نسبته 0.3% مقارنة بمستواها نهاية العام الماضي.

وتراجعت قيمة الودائع لدى بنوك أبوظبي بحوالي 0.8% على أساس شهري و1.5% منذ بداية العام إلى 810.6 مليار درهم في نهاية فبراير، وفي الوقت نفسه ارتفعت الودائع لدى بنوك دبي 0.8% على أساس شهري وبنفس النسبة منذ بداية العام لتصل إلى 903.5 مليار درهم.

وارتفعت ودائع بنوك الإمارات الأخرى بمعجل 1% على أساس شهري، لكنها تراجعت منذ بداية العام 0.4% إلى 164.3 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي.

وارتفعت استثمارات بنوك أبوظبي 1.3% على أساس شهري و2.6% خلال أول شهرين من العام الجاري إلى 246.3 مليار درهم في نهاية فبراير، فيما زادت استثمارات بنوك دبي 9% على أساس شهري و20.1% خلال أول شهرين لتصل إلى 219 مليار درهم نهاية فبراير، وكذلك ارتفعت استثمارات البنوك الأخرى 0.3% خلال أول شهرين من العام الجاري، فيما حافظت على مستواها السابق نهاية فبراير عند 34.8 مليار درهم.